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11:06

Школы и сады для 5,3 тысячи детей открыли в Москве за год

город строительство образование

11:06

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Фото: портал Москва 24/Алекснадр Авилов

Четыре школы и 11 детских садов, построенных за счет инвесторов, появились в столице в 2018 году. Они рассчитаны на 5,3 тысячи мест, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, застройщики уделяют внимание вопросу обеспечения нового поколения достойными условиями для получения образования. Социальные объекты почти не возводятся по остаточному принципу, а развиваются вместе с жильем.

Примечательно, что образовательные учреждения появляются как в старых границах города, так и на новых территориях. Например, в ТиНАО за минувший год инвесторы построили пять детских садов на 1290 мест и две школы на 2112 учеников.

Детсады открыли в наиболее интенсивно застраиваемых столичных округах, преимущественно на юге города. Школы появились на юге и на севере.

Ранее сообщалось, что до конца года в ТиНАО планируют построить семь школ и 11 детских садов. В проектировании и строительстве участвуют и девелоперы, и городской бюджет.

город строительство образование

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