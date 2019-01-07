Семь школ и 11 детских садов планируют построить в ТиНАО до конца года

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Семь школ и 11 детских садов планируют построить в ТиНАО до конца 2019 года, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

Как рассказал глава ведомства Владимир Жидкин, школы будут рассчитаны на семь тысяч мест, а детские сады на две тысячи мест.

Он уточнил, что в проектировании и строительстве участвуют и девелоперы, и городской бюджет. Всего с 2019 по 2021 годы в ТиНАО введут еще 28 школ и 27 детских садов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском округах с момента присоединения этой территории к столице создано 200 тысяч рабочих мест.

Мэр также отметил, что в ТиНАО введено 15 миллионов квадратных метров недвижимости, а население выросло на 120 тысяч человек. Сейчас строится более 120 километров дорог, почти 100 километров находится в проекте. В новом году в ТиНАО планируется открыть четыре станции метро.