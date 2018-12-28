Собянин: в ТиНАО создано 200 тысяч рабочих мест

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

200 тысяч рабочих мест создано в Троицком и Новомосковском округах с момента присоединения этой территории к столицу, написал Сергей Собянин в Twitter.

Мэр также отметил, что в ТиНАО введено 15 миллионов квадратных метров недвижимости, а население выросло на 120 тысяч человек.

Сейчас строится более 120 километров дорог, почти 100 километров находится в проекте. В новом году в ТиНАО планируется открыть четыре станции метро.

Создано 200 тысяч рабочих мест. Что касается дорог: сейчас строим больше 120 км, почти 100 км в проекте. И еще в новом году откроем в #ТиНАО 4 станции #мосметро. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 декабря 2018 г.



Ранее Собянин сообщил об открытии еще одного детского сада в ТиНАО. Он расположился в поселке Знамя Октября и может вместить 200 человек.