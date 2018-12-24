В ТиНАО построили детский сад на 200 мест – Собянин

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО построили еще один детский сад. Он расположится в поселке Знамя Октября и сможет вместить 200 человек. Мэр назвал строительство сада долгожданным событием для жителей поселка.



Построили еще один детский сад в #ТиНАО. В новом году он примет 200 детей. Это долгожданное событие для жителей поселка Знамя Октября: старый садик уже давно не вмещает всех желающих. pic.twitter.com/E5M3Q64JSU — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 декабря 2018 г.

Всего за следующие три года в ТиНАО построят 26 детских садов. Большинство жителей ТиНАО – молодые семьи с детьми.

Ранее Москомстройинвет объявил о строительстве в жилом комплексе "Зиларт" на Автозаводской улице детского сада на 300 мест.

В начале августа в столице заработал сервис по записи ребенка в группу кратковременного пребывания. Записать ребенка в сад может его родитель или законный представитель.