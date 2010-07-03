Новый корпус школы № 64 с IT-полигоном и медиатекой построят в Кунцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кунцеве построят новый учебный корпус школы № 64. Там будут заниматься ученики 8–11-х классов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, проект современного учебного корпуса на 400 человек уже согласован Мосгосэкспертизой. По словам Хуснуллина, в здании оборудуют не только обычные классы, но и кабинет для самотестирования и IT-полигон. В учебном корпусе также появятся современная библиотека с медиатекой, столовая, спортивный, актовый и гимнастический залы.

Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов подчеркнул, что новый корпус адаптируют для учеников с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в здании установят лифт, который обеспечит доступ на все этажи. "Помещения, включая актовый и обеденный залы, тоже будут приспособлены для маломобильных учеников", − добавил Леонов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на севере столицы появится одна из крупнейших в России школ. В ней смогут обучаться 1,9 тысячи детей. Там будет три спортивных зала и актовый зал на 900 мест, фото- и киностудия, кабинеты робототехники.