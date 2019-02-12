В Сосенском появится школа в виде трех лучей

В поселении Сосенское (ТиНАО) построят школу в виде трех лучей. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что трехлучевая система позволит эффективно разделять потоки учеников и функционально зонировать пространство. Так, школу смогут посещать 1,3 тысячи детей.
Главный архитектор уточнил, что в одном из лучей учебного заведения расположится начальная школа. В другом будут находиться классы, кабинеты естественных наук и технологий, несколько спортивных площадок и актовый зал. В среднем крыле, помимо универсальных классов, расположится столовая. Этажи новой школы будут связывать два лифта для маломобильных детей.
Общая площадь учебного заведения составит более 17 тысяч квадратных метров. На ее территории будет находиться физкультурно-спортивный кластер с футбольным полем, волейбольной и гимнастической площадками.
Кузнецов напомнил, что власти Москвы считают строительство школ и детских садов одной из важных социальных программ города.
8 февраля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2019 года будет сдана в эксплуатацию самая большая школа в России. Учебное заведение сможет принять 2,5 тысячи учеников. Экспериментальная школа будет располагаться на территории бывшей промзоны ЗИЛ.
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