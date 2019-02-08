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13:54

Школьников предложили учить основам VR-технологий

образование технологии

13:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьников стоит учить основам VR-технологий, а уроки программирования должны стать обязательными. В этом уверен зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, передает Агентство "Москва".

Парламентарий полагает, что в эпоху стилуса нужно уходить от формализма. По его словам технологии виртуальной реальности сейчас супер актуальны.

"Это интересные темы, которые будут приносить только дополнительные возможности в будущем для тех слушателей курсов, учеников, которые будут изучать эти предметы", – сказал Чернышов.

Депутат добавил, что при хорошей подготовке учеников предмет "основы программирование" когда-нибудь сможет вытеснить ЕГЭ.

Летом текущего года в ТиНАО планируют открыть школу программирования на основе технологии блокчейн. Создатели, которые хотят охватить тысячи учеников, собираются сделать комбинированное образование – онлайн и оффлайн.

образование технологии

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