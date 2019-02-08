Самую большую школу в России откроют до конца 2019 года

Самую большую в России школу сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В этом году мы надеемся сдать на территории ЗИЛа самую крупную в стране школу на 2,5 тысячи учеников. Очень красивая школа, я думаю, что она станет украшением города", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Экспериментальная школа на 2,5 тысячи мест с Кванториумом расположена на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Столовую в школе разделят на два зала – для старших классов (с 5-го по 11-й) на 800 человек и для младших классов на 450 человек. Для навигации предусмотрены сенсорные панели, как в торговом центре.
Предполагается, что в экспериментальном учебном центре школы откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций, уроков труда. Кроме этого, в составе помещений дополнительного образования и внеурочной деятельности появятся кабинеты лего-конструирования, изостудия, шахматный клуб.
Всего в ближайшие три года в Москве должно появиться 63 детсада и 82 школы. Так, 21 сад и 15 школ из этого списка построят частники, а остальное будет возведено за счет городской адресной инвестиционной программы.
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