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18:31

Самую большую школу в России откроют до конца 2019 года

строительство

18:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самую большую в России школу сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году мы надеемся сдать на территории ЗИЛа самую крупную в стране школу на 2,5 тысячи учеников. Очень красивая школа, я думаю, что она станет украшением города", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Экспериментальная школа на 2,5 тысячи мест с Кванториумом расположена на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Столовую в школе разделят на два зала – для старших классов (с 5-го по 11-й) на 800 человек и для младших классов на 450 человек. Для навигации предусмотрены сенсорные панели, как в торговом центре.

Предполагается, что в экспериментальном учебном центре школы откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций, уроков труда. Кроме этого, в составе помещений дополнительного образования и внеурочной деятельности появятся кабинеты лего-конструирования, изостудия, шахматный клуб.

Ранее сообщалось, что специалисты МОЭК уже подключили здание новой школы к теплоснабжению.

Всего в ближайшие три года в Москве должно появиться 63 детсада и 82 школы. Так, 21 сад и 15 школ из этого списка построят частники, а остальное будет возведено за счет городской адресной инвестиционной программы.

строительство

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