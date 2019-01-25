В самой большой школе России стало тепло

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Специалисты МОЭК подключили к теплоснабжению самую крупную в России школу, которая расположена в районе бывшего завода ЗИЛ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время теплоноситель подан на комплекс зданий, что позволяет вести отделочные работы в зимний период", – уточняется в материале.

Строительно-монтажные работы на тепловых сетях были выполнены в ноябре за 20 дней.

Экспериментальная школа на 2,5 тысячи мест с Кванториумом расположена на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Ее открытие запланировано на лето 2019 года.

Столовую в школе разделят на два зала – для старших классов (с 5-го по 11-й) на 800 человек и для младших классов на 450 человек. Для навигации предусмотрены сенсорные панели, как в торговом центре.