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19:57

Детскую худшколу Ватагина в центре Москвы отремонтируют

город благоустройство

19:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание детской художественной школы имени Ватагина, расположенное на Средней Переяславской улице, капитально отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Постройка, возведенная по индивидуальному проекту, стоит с 1900 года. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, запланированы отделочные и ремонтные работы. Специалисты покрасят фасад и цоколь, заменят входные и подвальные дверей, а также выход на чердак и кровлю.

В помещении обновят оконные блоки и подоконники, отремонтируют подвал, разместят новые перегородки и заменят напольное покрытие.

Помимо этого, в планах монтаж новых внутренних дверей и устройство кабель каналов. Все этого никак не отразится на архитектурном облике здания.

"Предусмотрено создание комфортных условий для передвижения и доступа маломобильных групп населения на территорию школы для участия в мероприятиях и открытых уроках", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что к середине февраля в Москве отремонтируют Зверев мост. Рабочие проведут пескоструйную очистку, восстановят и покрасят бетонные поверхности пролетных конструкций.

город благоустройство

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