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18:23

Зверев мост отремонтируют к середине февраля

город благоустройство

18:23

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Фото: wikimedia.org/Kaluga.2012 по лицензии CC BY-SA 3.0

Работы по ремонту Зверева моста в столице планируют завершить к середине февраля текущего года. В ходе работ специалисты проведут пескоструйную очистку, восстановят и покрасят бетонные поверхности пролетных конструкций, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Гормост".

Также работы предусматривают устройство гидроизоляции, замену перил, устройство колясочных спусков.

Зверев мост пересекает Водоотводный канал и соединяет Большой татарский и Садовнический переулок.

Ранее сообщалось, что октябре-декабре 2019 года завершат строительство балочного моста в районе Карамышевской набережной. Он будет проходить через Карамышевское спрямление Москвы-реки, через шлюз Канала имени Москвы. Переправа обеспечит съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму.

город благоустройство

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