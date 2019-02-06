Зверев мост отремонтируют к середине февраля

Работы по ремонту Зверева моста в столице планируют завершить к середине февраля текущего года. В ходе работ специалисты проведут пескоструйную очистку, восстановят и покрасят бетонные поверхности пролетных конструкций, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Гормост".

Также работы предусматривают устройство гидроизоляции, замену перил, устройство колясочных спусков.

Зверев мост пересекает Водоотводный канал и соединяет Большой татарский и Садовнический переулок.

Ранее сообщалось, что октябре-декабре 2019 года завершат строительство балочного моста в районе Карамышевской набережной. Он будет проходить через Карамышевское спрямление Москвы-реки, через шлюз Канала имени Москвы. Переправа обеспечит съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму.