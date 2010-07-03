Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин открыл детский сад в поселении Кокошкино на территории ТиНАО. Мэр осмотрел здание и пообщался с родителями и детьми, передает телеканал Москва 24.
Собянин поздравил юных жителей Кокошкина с новосельем. Он подчеркнул, что новый детский сад станет одним из лучших в столице. "Хорошая благоустроенная площадка, сам детский сад оснащен всем необходимым, современными образовательными технологиями", – отметил Собянин.
По словам мэра, жители района очень ждали открытия нового детского сада.
Отмечается, что детсад рассчитан на 300 детей и обеспечен всем необходимым для занятий, включая проекторы и мультимедийное оборудование, интерактивные столы, а также сухой бассейн и гимнастические фитбол-мячи.
В здании также оборудовали залы для занятий музыкой и спортом. В составе медицинского блока имеются сестринский кабинет, процедурная и санитарный узел для приготовления дезрастворов. Кроме того, детский сад в Кокошкине полностью адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На территории вокруг детсада появились прогулочные веранды, игровые зоны и даже особая площадка для изучения правил дорожного движения. Неподалеку разбили газоны, посадили деревья и кустарники.
Уточняется, что новый детский сад входит в состав образовательного комплекса "Школа №2057". Благодаря этому воспитанники детсада позже смогут автоматически перейти в начальную школу, которая находится по соседству.
Ранее Собянин рассказал, что с момента присоединения к Москве в ТиНАО появилось 60 социальных объектов. Мэр также пообещал, что до конца года в эксплуатацию введут еще 15 детских садов и 15 школ.
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