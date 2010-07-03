Новую школу построят к сентябрю на юге Москвы

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Строительство школы в столичном районе Нагатинский затон планируют завершить к сентябрю. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского имущества.

Как уточнили в ведомстве, частный инвестор построит школу на земельном участке площадью два гектара на юге Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций составил более 1 миллиарда рублей, передает Агентство "Москва". По данным департамента, большая часть расходов связана со строительно-монтажными работами и арендой участка.

В планах – завершить строительство общеобразовательной школы площадью 9,55 тысячи квадратных метров к началу нового учебного года, отметили в пресс-службе ведомства. Образовательное учреждение будет рассчитано на 550 учеников.

Помимо учебных классов, в здании обустроят малый спортивный зал для младшеклассников с душевыми и раздевалками, большой спортзал, актовый зал на 325 мест, а также библиотеку и мастерские. Кроме того, добавили в ведомстве, в школе оборудуют радиоузел и дикторскую, обеденный зал на 225 мест и зону отдыха.

Ранее сообщалось, что в Крылатском построят школу в форме самолета на 300 мест. Здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров будет трехэтажным. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторы проекта стремились органично вписать объект в окружающую застройку и при этом раскрыть в его облике тему детства. "Отсюда и планировка, напоминающая самолет, и яркие цветовые решения фасадов", – пояснил эксперт. Фасады здания отделают штукатуркой желтого и красного цветов.