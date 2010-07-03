Школу и детский сад на 550 мест построят в районе Левобережный

Фото: depositphotos/uatp12

Школа на 250 мест с дошкольным отделением для 300 воспитанников появится в районе Левобережный на севере столицы. Учебный комплекс планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в школе-трансформере можно будет объединять или изолировать помещения благодаря каркасной системе и раздвижным перегородкам. Классы обставят современной модульной мебелью, а на стенах разместятся интерактивные экраны.

Для школьников и воспитанников детского сада в здании оборудуют отдельные входы. Также будут разделены физкультурные залы и столовые. Кроме того, на территории комплекса создадут игровые и баскетбольную площадки, зеленый уголок.

Фасады здания будут выполнены из кирпича светлого и темного оттенков. Цоколь и часть первого этажа облицуют гранитом.

Как рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, в 2019–2021 годах в городе планируют возвести 54 объекта образования почти на 22,5 тысячи мест. Он пояснил, что речь идет о 19 детских садах на 4720 мест, десяти школах на 9250 мест и 25 пристройках на 8,5 тысячи мест. На их строительство столичные власти выделили более 32 миллиардов рублей, добавил Бочкарев.

