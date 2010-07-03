Школу в форме самолета построят в Крылатском

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На Рублевском шоссе в районе Крылатское построят школу на 300 мест. Здание будет напоминать самолет.

"Проектировщики смогли одновременно вписать объект в окружающую застройку и раскрыть тему детства. Отсюда и планировка, напоминающая самолет, и яркие цветовые решения фасадов", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь здания превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Фасады планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов.

Здание будет трехэтажным. Внутри – медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские для занятий технологией, а также небольшой блок начальных классов и специализированные кабинеты.

В начале июня Сергей Собянин сообщил, что до конца 2021 года в столице намерены построить 62 детских сада и школы. Активное строительство объектов образования, по его словам, необходимо в связи с ростом количества многодетных семей в столице. Их число за последние годы выросло вдвое. За минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы.

Также ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе планируют возвести современный образовательный центр, включающий детский сад на 125 мест, школу на 425 учащихся, бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком на 200 посещений в смену. Центр появится в 10-м и 13-м микрорайонах.

