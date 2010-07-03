Более 60 детсадов и школ откроют в Москве к 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти намерены построить 62 детских сада и школы до конца 2021 года, сообщил в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что за минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы.

Активное строительство объектов образования, по его словам, необходимо в связи с ростом количества многодетных семей в столице. Их число за последние годы выросло вдвое.

За минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы. До конца 2021 года планируем завершить строительство еще 62 объектов. pic.twitter.com/aKs2cbVldQ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 1, 2019



Накануне Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Мэр также рассказал, что в ТиНАО число мест в дошкольных учреждениях утроится по сравнению с 2012 годом через три года. По его словам, к 2019 году власти удвоили их количество.