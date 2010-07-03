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16:15

Более 60 детсадов и школ откроют в Москве к 2022 году

мэр Москвы Сергей Собянин строительство

16:15

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти намерены построить 62 детских сада и школы до конца 2021 года, сообщил в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что за минувшие восемь лет в Москве построили 373 детских сада и школы.

Активное строительство объектов образования, по его словам, необходимо в связи с ростом количества многодетных семей в столице. Их число за последние годы выросло вдвое.


Накануне Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Мэр также рассказал, что в ТиНАО число мест в дошкольных учреждениях утроится по сравнению с 2012 годом через три года. По его словам, к 2019 году власти удвоили их количество.

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