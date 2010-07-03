Количество мест в детсадах ТиНАО утроится

Сергей Собянин рассказал, что количество мест в дошкольных учреждениях в ТиНАО утроится через три года по сравнению с 2012 годом, когда территории вошли в состав столицы. По его словам, к 2019 году власти удвоили количество мест в дошкольных учреждениях.
"И это только на грани того, что необходимо для жителей. Но, по большому счету, мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить этот спрос", – заявил он в эфире телеканала "Россия-1".
Также мэр Москвы отметил, что в ТиНАО развивается вся социальная инфраструктура, в том числе строится современный больничный комплекс, передает ТАСС.
Ранее Собянин сообщил, что в 2019 году столичные власти выделят на обустройство дачных поселков в ТиНАО один миллиард рублей. Отмечается, что в садовые товарищества проведут электричество и газ, также средства пойдут на строительство дорог.
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