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13:05

В поселке Московский построят гостиницу

город строительство Мой район

13:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Гостиничный комплекс на 218 номеров планируют построить в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзор.

Гостиницу возведут в поселке Московский на улице Солнечная, участок 164ю/1. Здание расположится между торговым центром с выставочными залами и офисами и ФОКом с бассейном.

Площадь четырех-девятиэтажного здания гостиницы составит 10,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроят вестибюль, зону ресепшн, кафе с обеденным залом, служебные и технические помещения.

Для маломобильных посетителей установят пандус на входе и вместительный лифт. На прилегающей территории создадут проезды и проходы, установят скамейки, урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Также предусмотрена гостевая парковка на 24 машино-места.

Объект построят на средства инвестора. Завершение работ намечено на сентябрь 2020 года.

Ранее сообщалось, что первый участок автомобильной дороги от поселка Марьино до деревни Саларьево в ТиНАО откроют к августу. Протяженность участка от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг" составляет 3,75 километра.

город строительство Мой район

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