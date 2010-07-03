В поселке Московский построят гостиницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Гостиничный комплекс на 218 номеров планируют построить в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзор.
Гостиницу возведут в поселке Московский на улице Солнечная, участок 164ю/1. Здание расположится между торговым центром с выставочными залами и офисами и ФОКом с бассейном.
Площадь четырех-девятиэтажного здания гостиницы составит 10,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроят вестибюль, зону ресепшн, кафе с обеденным залом, служебные и технические помещения.
Для маломобильных посетителей установят пандус на входе и вместительный лифт. На прилегающей территории создадут проезды и проходы, установят скамейки, урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.
Также предусмотрена гостевая парковка на 24 машино-места.
Объект построят на средства инвестора. Завершение работ намечено на сентябрь 2020 года.
Ранее сообщалось, что первый участок автомобильной дороги от поселка Марьино до деревни Саларьево в ТиНАО откроют к августу. Протяженность участка от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг" составляет 3,75 километра.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.