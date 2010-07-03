Первый участок дороги Марьино – Саларьево откроют к августу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый участок автомобильной дороги от поселка Марьино до деревни Саларьево в ТиНАО откроют к августу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента развития новых территорий.

Протяженность участка от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг" составляет 3,75 километра. Новая дорога обеспечит транспортную связь с трассой Солнцево – Бутово – Видное и строящимися микрорайонами.

По словам главы ведомства Владимира Жидкина, с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построили более 170 километров автомобильных дорог. К концу 2023 года этот показатель превысит 450 километров.

Ранее Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел "Саларьево" в ТиНАО. Запуск ТПУ разгрузит движение на МКАД, на Киевском шоссе и на всем юго-западе.