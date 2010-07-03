Столичные власти продолжат развивать "дачную" инфраструктуру в ТиНАО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один миллиард рублей в 2019 году выделят столичные власти на обустройство дачных поселков в ТиНАО. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

"На эти деньги будем проводить электричество и газ в садовые товарищества", – пояснил мэр.

Глава города добавил, что средства также пойдут на строительство дорог к деревням Дудкино и Рассудово.

В этом году на обустройство дачных поселков в #ТиНАО выделим 1 млрд рублей. На эти деньги будем проводить электричество и газ в садовые товарищества. А еще прокладывать новые дороги, например, к деревням Дудкино и Рассудово. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 апреля 2019 г.



Ранее сообщалось, что в поселении Московский построят гостиницу. Площадь четырех-девятиэтажного здания гостиницы составит 10,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроят вестибюль, зону ресепшн, кафе с обеденным залом, служебные и технические помещения.