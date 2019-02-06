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13:56

В Подмосковье обновят 74 км дачных дорог до конца года

мэр Москвы Сергей Собянин город

13:56

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В 2019 году в Московской области отремонтируют 74 километра подъездных дорог к СНТ. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил Сергей Собянин.

"В прошлом году мы заключили соглашение с Московской областью о развитии транспортной инфраструктуры дачных участков. Большая часть из них принадлежит москвичам", – пояснил мэр. По его словам, к настоящему моменту отремонтированы 112 километров подъездных дорог.

Москва ежегодно выделяет деньги на развитие СНТ из бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Современными подъездными дорогами обеспечены товарищества москвичей в Волоколамском районе (СНТ "Лесная поляна" и три соседних), в Каширском (СНТ "Чернобылец") и Раменском районах (СНТ "Труд и отдых"). Дачников обеспечили качественной питьевой водой – построили два водозаборных узла, обустроили 20 детских площадок и передали садовым товариществам 20 единиц специализированной техники.

В феврале 2018 года Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона. В нем улучшение инфраструктуры дачных поселков стало одним из шести приоритетов. Мэр отметил, что многие проблемы дачников можно решить только с помощью усилий властей. На благоустройство садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Подмосковье в 2019 году выделено более 800 миллионов рублей.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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