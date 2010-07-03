Собянин поздравил православных христиан с Пасхой

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сергей Собянин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

"Поздравляю православных со Светлым Христовым Воскресением!", – написал мэр Москвы в Twitter. Собянин отметил, что "это день, наполненный добрыми помыслами и делами".

В этой связи мэр напомнил, что "благотворительность – главная тема фестиваля "Пасхальный дар". "Приглашаю вас и желаю добра и счастья!" – говорится в микроблоге политика.

Поздравляю православных со Светлым Христовым Воскресением! Это день, наполненный добрыми помыслами и делами. Благотворительность - главная тема фестиваля #Пасхальныйдар, который проходит на городских площадках и прихрамовых территориях. Приглашаю вас и желаю добра и счастья! pic.twitter.com/DNfJyZtSYw — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2019 г.



Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в столице с 25 апреля по 5 мая на 250 площадках. Также москвичей пригласили отметить Пасху в городских парках.

Ранее Собянин, президент РФ Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу посетили торжественное богослужение в храме Христа Спасителя.