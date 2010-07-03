Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) призвал "обнять любовью" тех, кто рядом, подарить им свою заботу и внимание.

"Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Пусть ваши уста вдохновенно свидетельствуют о реальности воскресения", – сказал патриарх в пасхальном телеобращении.

Патриарх назвал всех верующих "сопричастниками великой победы над злом" и попросил их не идти на "опасные компромиссы с ним", но утверждать "добро и справедливость". Он осудил "светскую" культуру, которая сознательно уводит людей от мыслей о смерти.

Предстоятель РПЦ возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и пожелал верующим, чтобы их никогда не покидала пасхальная радость. "Воистину Воскресе Христос!" – заключил свое послание патриарх.

Посе литургии первоиерарх освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства Владимира Путина для главного храма Вооруженных сил РФ.

Российский президент посетил богослужение и наблюдал за обрядом вместе с премьером Дмитрием Медведевым, министр обороны Сергенм Шойгу и мэром Москвы Сергеем Собяниным.