Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:27

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

общество религия праздники

02:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) призвал "обнять любовью" тех, кто рядом, подарить им свою заботу и внимание.

"Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Пусть ваши уста вдохновенно свидетельствуют о реальности воскресения", – сказал патриарх в пасхальном телеобращении.

Патриарх назвал всех верующих "сопричастниками великой победы над злом" и попросил их не идти на "опасные компромиссы с ним", но утверждать "добро и справедливость". Он осудил "светскую" культуру, которая сознательно уводит людей от мыслей о смерти.

Предстоятель РПЦ возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и пожелал верующим, чтобы их никогда не покидала пасхальная радость. "Воистину Воскресе Христос!" – заключил свое послание патриарх.

Посе литургии первоиерарх освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства Владимира Путина для главного храма Вооруженных сил РФ.

Российский президент посетил богослужение и наблюдал за обрядом вместе с премьером Дмитрием Медведевым, министр обороны Сергенм Шойгу и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Капсулу со святыней доставили спецбортом в аэропорт Внуково

Читайте также

общество религия праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика