Путин пожертвовал личные деньги на икону для храма Вооруженных сил

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Владимир Путин оплатил изготовление главной иконы храма Вооруженных сил РФ на территории подмосковного парка "Патриот".

"Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление этой иконы", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля не уточнил, о какой сумме идет речь.

По данным издания, центральной иконой должен стать образ Спаса Нерукотворного.

Храм возводит Министерство обороны. Религиозное сооружение спроектировано в "монументальном русско-византийском стиле". Высота с крестом составит 95 метров. Общая площадь церкви достигнет 11 тысяч квадратных метров – это позволит вместить до шести тысяч прихожан.

Строительство рассчитывают завершить к 2020 году. Работы финансируют за счет пожертвований, главным образом от военнослужащих. По словам Сергея Шойгу, здание станет духовным и учебным центром для православных священников, военных и других россиян.

Ранее сообщалось, что ступени храма отольют из трофейной немецкой техники времен Великой Отечественной войны.