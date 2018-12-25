Ступени храма Минобороны отольют из трофейной техники вермахта

Ступени главного храма российской армии отольют из трофейной техники вермахта

Трофейной немецкой технике времен Великой Отечественной в Вооруженных силах нашли не совсем обычное применение. Из нее отольют ступени храма Минобороны, который сейчас строят в парке "Патриот".

По словам Сергея Шойгу, здание станет духовным и учебным центром для православных священников, военных и других россиян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.