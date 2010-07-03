Пасхальная литургия началась в храме Христа Спасителя

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Пасхальную литургию в столичном храме Христа Спасителя.

По традиции, в ночь перед православным праздником вокруг храма совершается крестный ход. К торжественному богослужению доставлена частица Благодатного огня, который 27 апреля сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Пасха считается главным праздником христианского мира. Этот день знаменует воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых. В РПЦ вычисляют дату праздника исходя из солнечного и лунного календарей.

Ранее Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в столичный аэропорт Внуково, где его встретили десятки верующих. Люди часами ждали появления святыни и принесли свечи.

Из терминала святыню повезли в храм Христа Спасителя. Частицы огня также отправят по городам России. В их числе Архангельск, Белгород, Воронеж, Владивосток, Казань, Курган, Курск, Магадан, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и другие.