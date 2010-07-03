Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

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Благодатный огонь отправился в столичный аэропорт Внуково спецбортом из Тель-Авива, передает РИА Новости.

Спустя четыре часа у верующих появится возможность получить святыню в терминале воздушной гавани. Известно, что огонь вынесет и раздаст глава делегации Фонда Андрея Первозванного, председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

Из Внукова святыню повезут в храм Христа спасителя, где передадут патриарху Кириллу.

Схождение Благодатного огня 27 апреля произошло в Иерусалиме. Традиционно, это случилось за день до православной Пасхи. Собравшиеся в храме Гроба Господня паломники встретили это событие ликованием.

Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром. Верующие полагают, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

