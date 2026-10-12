FIDE одобрила резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах

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Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Однако принятие резолюции не означает, что правила изменятся немедленно", – говорится в сообщении.

По уставу ассамблея вправе утверждать общие принципы работы, тогда как изменения конкретных правил и положений относятся к компетенции совета FIDE. Совет подготовит и представит на обсуждение нормативную базу, которая введет укороченный контроль времени и позволит дополнительно проанализировать его влияние.

В рамках предлагаемого подхода использование контроля "60 минут плюс 30 секунд за ход" больше не будет требовать специального одобрения. В отдельных случаях разрешат и контроль "45 минут плюс 30 секунд".

Сохранятся два ограничения: не более двух партий в день для турниров, идущих в зачет титулов и норм, и не более одной нормы, полученной на турнире с укороченным классическим контролем времени. Традиционно минимальный контроль для классических турниров высокого уровня составлял "90 минут плюс 30 секунд".

Ранее представитель Казахстана Тимур Турлов стал новым президентом FIDE. За Турлова проголосовали 110 делегатов. Его конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. Другой немецкий кандидат Ян-Хенрик Бюттнер выбыл из борьбы после первого тура голосования.

