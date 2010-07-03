Благодатный огонь встретят во Внукове

Православные христиане в ожидании пасхального чуда – схождения благодатного огня. В Иерусалим уже отправилась российская делегация, которая доставит огонь в Москву, передает телеканал Москва 24.

В аэропорту Внуково его должны встретить сотни верующих. Ожидается, что рейс прибудет после 22:00. Огонь передадут в Храм Христа Спасителя и привезут к началу Пасхального Патриаршего Богослужения. Также святыню развезут по другим церквям по всей России. В течение Светлой Седмицы – недели после Пасхи – огонь будут раздавать в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве. Желающим нужно приходить со своими лампадами.

Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Существует предание, что если в какой-то из праздников этого не произойдет, наступит конец света.