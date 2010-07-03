Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

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В храме Воскресения Христова в Иерусалиме произошло пасхальное чудо – сошел благодатный огонь, сообщает телеканал Москва 24. Его ждали тысячи христианских паломников из разных стран мира.

Сотни паломников приехали из России, в том числе и делегация фонда Андрея Первозванного, которая вечером 27 апреля спецрейсом из Тель-Авива доставит благодатный огонь в Москву к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Также святыню развезут по другим церквям по всей России. В течение Светлой Седмицы – недели после Пасхи – огонь будут раздавать в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве. Желающие смогут прийти со своими лампадами.

Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Существует предание, что если в какой-то из праздников этого не произойдет, наступит конец света.

