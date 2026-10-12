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12 октября, 18:16

Шоу-бизнес

Жена бизнесмена Портнягина обжаловала приговор о легализации 15 млн руб

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Защита жены бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина Екатерины подала апелляционную жалобу на приговор по делу о легализации более 15 миллионов рублей. Об этом РИА Новости заявил ее адвокат Денис Никандров.

"Мы подали краткую апелляционную жалобу, полный текст приговора еще не готов", – сказал собеседник агентства.

В сентябре Мещанский суд Москвы приговорил Портнягина к 5 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей. Его супруга получила 8 лет колонии с отсрочкой наказания до 2034 года – пока ребенку не исполнится 14 лет. Ей также назначили штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Делового партнера пары Алексея Николаева суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно со штрафом 400 тысяч рублей.

О том, что Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем денег, стало известно в апреле 2024 года. Как установило следствие, с 2018 по 2020 год он вместе с женой не уплатил налоги на сумму более 124 миллионов рублей, после чего перевел более 63 миллионов на счета третьих юрлиц.

Кроме того, в 2022 году Портнягина дала взятку в интересах коммерческой компании супруга. В ходе расследования удалось полностью возместить ущерб, в связи с чем уголовное преследование пары по этому эпизоду было прекращено.

Мещанский суд приговорил блогера Портнягина к 5 годам колонии

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