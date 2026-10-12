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12 октября, 18:13

Политика

В Великобритании связали инцидент рядом с авиабазой Фэрфорд с Ираном

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Инцидент рядом с авиабазой Фэрфорд на западе Англии, произошедший в сентябре, был скоординирован в Иране. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

"Согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране, почти наверняка под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана", – приводит слова Бернэма ТАСС.

Премьер подчеркнул, что власти страны не намерены мириться с угрозами на своей земле. Он пообещал пресекать использование Ираном криминальных сетей, задействовав весь спектр полномочий для борьбы с ними и их источниками финансирования. Кроме того, Бернэм подчеркнул, что Лондон введет дополнительные санкции, чтобы ограничить возможности Ирана и КСИР.

Одновременно с выступлением премьера на сайте правительства Соединенного Королевства был обновлен санкционный список против Ирана. В него включены двое физических лиц – Рухолла Базганди и Али Тамарзадех. По утверждению Лондона, Базганди занимается разведывательной деятельностью и вместе с Тамарзадехом вовлечен в "планирование или проведение нападений" в отношении жителей Великобритании или иных стран.

Ранее полиция задержала недалеко от авиабазы пять человек. По данным СМИ, Иран мог оплатить организацию подвоза взрывчатки к авиационной базе.

Позже стало известно, что США вывели стратегические бомбардировщики В-1 с территории объекта. При этом на авиабазе размещалось около 10 американских боевых машин, так как Фэрфорд использовался как перевалочный пункт для запуска бомбардировщиков при нанесении ударов по Ирану.

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