Sun: британских моряков учат сбивать дроны пожарными шлангами

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Моряки атомных подводных лодок в Великобритании отрабатывают защиту от беспилотников с помощью пожарных шлангов. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, это единственное наземное средство противовоздушной обороны, пока субмарины находятся в порту. Для точного наведения все шланги оснащены пистолетной рукояткой.

Предполагается, что таким образом моряки смогут отражать атаки дронов малой и средней дальности с FPV-камерами. Перехват беспилотников большей дальности возложен на истребители Королевских ВВС.

Особое внимание уделяется подводным лодкам класса Vanguard, стоимость которых достигает около 5 миллиардов долларов. Они вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident 2 мощностью до 100 килотонн.

Большую часть времени субмарины пришвартованы в порту военно-морской базы Клайд, стратегически важной для страны. Именно поэтому, по словам источников газеты, лодки находятся в наибольшей опасности.

Ранее сообщалось, что стая гиен преследовала британских солдат на учениях Haraka Storm в Кении. Инцидент произошел в регионе Лайкипия, когда отряд патрулировал окрестности.