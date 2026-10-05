США вывели все бомбардировщики с британской базы Фэрфорд

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Соединенные Штаты завершили вывод стратегических бомбардировщиков В-1 с авиабазы Фэрфорд, расположенной в Великобритании, самолеты вернулись на свои постоянные базы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

На базе размещалось около десяти американских боевых машин. Фэрфорд использовался как перевалочный пункт для запуска бомбардировщиков при нанесении ударов по Ирану.

По словам осведомленного источника, которые приводит издание, теперь можно признать, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на авиабазе Фэрфорд, передислоцированы на свои постоянные базы в США.

В СМИ связали вывод самолетов с инцидентом, произошедшим на авиабазе на прошлой неделе – полиция задержала недалеко от объекта пять человек. Правоохранители проверяют причастность Ирана к организации этого инцидента. Власти подозревают, что Иран оплатил организацию подвоза взрывчатки к авиационной базе.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил возможность ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, но не сказал, что они точно будут. Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что США одержат победу в войне с Ираном, что приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.

