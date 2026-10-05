Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 09:01

Политика

США вывели все бомбардировщики с британской базы Фэрфорд

Фото: ТАСС/АР/Alastair Grant

Соединенные Штаты завершили вывод стратегических бомбардировщиков В-1 с авиабазы Фэрфорд, расположенной в Великобритании, самолеты вернулись на свои постоянные базы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

На базе размещалось около десяти американских боевых машин. Фэрфорд использовался как перевалочный пункт для запуска бомбардировщиков при нанесении ударов по Ирану.

По словам осведомленного источника, которые приводит издание, теперь можно признать, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на авиабазе Фэрфорд, передислоцированы на свои постоянные базы в США.

В СМИ связали вывод самолетов с инцидентом, произошедшим на авиабазе на прошлой неделе – полиция задержала недалеко от объекта пять человек. Правоохранители проверяют причастность Ирана к организации этого инцидента. Власти подозревают, что Иран оплатил организацию подвоза взрывчатки к авиационной базе.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил возможность ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, но не сказал, что они точно будут. Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что США одержат победу в войне с Ираном, что приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика