Памятник Никите Симоняну откроют на стадионе "Спартака" в Москве

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Памятник лучшему бомбардиру в истории московского "Спартака" Никите Симоняну откроют на ближайшем домашнем матче клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Одна из трибун на нашем стадионе уже носит имя Никиты Павловича, а на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник. Ветераны сказали, что этот памятник отражает основные черты характера Никиты Симоняна", – сказал гендиректор "Спартака" Сергей Некрасов.

Ближайший матч столичной команды запланирован на 18 октября в рамках 11-го тура чемпионата России с казанским "Рубином". Игра начнется в 18:30.

Футболист ушел из жизни 23 ноября 2025 года. Ему было 99 лет. Незадолго до смерти его госпитализировали из-за плохого самочувствия.

Владимир Путин выразил соболезнования семье Симоняна. Он назвал его ярким и неординарным человеком, а также легендой российского и мирового футбола.

Позднее генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов передал семье спортсмена золотую медаль Героя Труда России.