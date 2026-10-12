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12 октября, 17:54

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The Guardian: британские археологи обнаружили в Уэльсе возможный форт IV века

Британские археологи обнаружили в Уэльсе возможный форт IV века

Фото: romantoursuk.com

Британские археологи обнаружили в Уэльсе возможный форт IV века, который мог заложить римский император Магн Максим. Об этом сообщает The Guardian.

Крепость нашли у холма Френни-Фавр в Пемброкшире. Специалист по римской истории из Оксфордского университета Марк Меррони изучил спутниковые снимки местности и увидел очертания форта в заросшем травой поле.

После этого он посетил место будущих раскопок и нашел там фрагмент римской черепицы. Размеры крепости составляют 180 на 150 метров. Предполагается, что в ней могли размещаться около 500 солдат.

"Ее обнаружение опровергает предположения о том, что коренное кельтское племя этого региона находилось в мирных отношениях с римскими захватчиками", – говорится в публикации.

До сих пор теория о том, что Магн Максим основал военный лагерь недалеко от холма Френни-Фавр, основывалась только на фольклоре. В сборнике средневековых валлийских сказаний "Мабиногион" говорится о восхождении римского императора к власти.

Там также упоминается, как во время военных походов он разбил лагерь на этом холме. Однако прежде археологических доказательств существования этого лагеря или форта на этом месте не было.

Ранее группа антропологов под руководством сотрудника университета Пердью Розалин Кэмпбэлл обнаружила следы возможных человеческих жертвоприношений в захоронениях времен Первой династии Древнего Египта.

Ученые повторно изучили останки людей, похороненных рядом с фараонами в некрополях Абидос и Умм-эль-Кааб. В ходе исследования у 39% черепов обнаружили характерные трещины, которые могли быть оставлены ударами тупым плоским предметом по голове.

Такие травмы, как полагают исследователи, могли приводить к потере сознания, внутреннему кровотечению и быстрой смерти. Это может указывать на ритуальное умерщвление части людей – в некоторых древних культурах слуг приносили в жертву после смерти господина.

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