Благодатный огонь прибыл в Москву

В столичный аэропорт Внуково прибыл спецборт с Благодатным огнем из Иерусалима, передает телеканал Москва 24.
Из самолета святыню вынес глава делегации Фонда Андрея Первозванного, председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
В эти минуты собравшиеся в воздушной гавани верующие могут получить огонь в терминале А. Многие из них ждали появления святыни на протяжении нескольких часов. Безопасность мероприятия обеспечивают полицейские.
Из аэропорта Благодатный огонь отвезут в храм Христа Спасителя, где передадут патриарху Кириллу. Там тоже собрались верующие, ожидающие святыне. После Москвы огонь повезут по всей России.
Схождение Благодатного огня произошло в субботу в Иерусалиме, за день до православной Пасхи. Собравшиеся в храме Гроба Господня паломники встретили это событие ликованием.
Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром. Верующие полагают, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.
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