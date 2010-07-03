Благодатный огонь прибыл в Москву

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В столичный аэропорт Внуково прибыл спецборт с Благодатным огнем из Иерусалима, передает телеканал Москва 24.

Из самолета святыню вынес глава делегации Фонда Андрея Первозванного, председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

В эти минуты собравшиеся в воздушной гавани верующие могут получить огонь в терминале А. Многие из них ждали появления святыни на протяжении нескольких часов. Безопасность мероприятия обеспечивают полицейские.

Из аэропорта Благодатный огонь отвезут в храм Христа Спасителя, где передадут патриарху Кириллу. Там тоже собрались верующие, ожидающие святыне. После Москвы огонь повезут по всей России.

Схождение Благодатного огня произошло в субботу в Иерусалиме, за день до православной Пасхи. Собравшиеся в храме Гроба Господня паломники встретили это событие ликованием.

Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром. Верующие полагают, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

