Главный диетолог Москвы назвала норму кулича на Пасху

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Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о суточной норме кулича на Пасху.

По ее словам, державшим пост верующим не стоит на праздник есть больше 200 граммов праздничного хлеба, так как продукт богат калориями, углеводами и сахаром.

Медик отметила, что "стоит ограничиться парой кусочков кулича и при этом воздержаться от употребления сахара и десертов", передает Агентство "Москва".

Пациентам с сахарным диабетом желательно избегать употребления кулича или ограничиться лишь маленьким его кусочком, подчеркнула главный диетолог Москвы.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее показал, что около 48 процентов опрошенных будут готовить куличи на Пасху.

В ночь на 28 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественное богослужение в храме Христа Спасителя и поздравил православных верующих с праздником.