Почти половина россиян собирается готовить пасхальные куличи – ВЦИОМ

Около 77 процентов россиян знают, когда в этом году отмечается праздник Пасхи. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О том, что религиозный праздник в этом году отмечается 28 апреля, лучше других знают женщины (87 процентов), пожилые россияне (85 процентов) и жители сел (80 процентов).
Шесть процентов респондентов уверены, что отмечается день рождения Христа. Четыре процента называют Пасху праздником поминания усопших, а три процента считают, что с таким размахом верующие отмечают окончание поста.
В частности, 48 процентов опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 21 процент – освящать их в церкви. Около половины опрошенных (44 процента) отправятся в гости или пригласят родных и близких к себе. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 11 процентов опрошенных.
Православные христиане в воскресенье отметят один из самых больших праздников в году – Пасху. Традиционно к этому дню в домах варят и красят пасхальные яйца, пекут куличи.
В столице проходит фестиваль "Пасхальный дар". Москвичей учат украшать пасхальные яйца и пряники, печь традиционные куличи, имбирное печенье и творожную пасху с ягодами. Кулинарные и творческие мастер-классы, ярмарки и концерты проходят на 14 площадках города. Шесть из них расположены в центре столицы.
Самый широкий ассортимент постных угощений и пасхальных блюд можно найти на площади Революции. Искусству флористики научат на Тверской площади, а также там поделятся секретами украшения пасхальных яиц. На Тверском бульваре располагается благотворительная площадка, где каждый может найти себе верного друга из приюта для животных.
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