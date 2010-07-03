Собянин вручил награды многодетным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

"У нас обычно в этом зале награждают за подвиги, трудовую доблесть. "Родительская слава" – ордена, медали "Родительской славы" – они как раз за то, что вы и подвиг совершаете, и трудовую доблесть, потому что вырастить такую семью – это не просто вырастить, а вырастить замечательных, красивых людей, которыми по жизни вы можете гордиться, которыми может гордиться город – это действительно подвиг", – сказал Собянин.

Указом Владимира Путина этих наград удостоились восемь семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Орденом "Родительская слава" награждены: Светлана и Иван Калашниковы – девять детей; Татьяна и Василий Самарины – восемь детей; Ольга и Константин Стриевские – восемь детей; Татьяна Бояринцева и Алексей Зайцев – девять детей.

Медаль ордена "Родительская слава" получили: Елена и Иван Гусаровы – семь детей; Елена и Александр Лихановы – четыре ребенка; Татьяна и Александр Марыкины – семь детей; Ксения Травинова и Михаил Чубаров – семь детей.

Орден "Родительская слава" учрежден Указом Президента РФ от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" – Указом Президента от 7 сентября 2010 года.

К требованиям статуса ордена "Родительская слава" относятся: официальный брак, семь и более детей (седьмой ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи награждают при условии достойного воспитания детей.

Требования положения о медали ордена "Родительская слава": официальный брак, четверо или более детей (четвертый ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи должны достойно воспитывать детей.