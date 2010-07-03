Собянин вручил награды многодетным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.
"У нас обычно в этом зале награждают за подвиги, трудовую доблесть. "Родительская слава" – ордена, медали "Родительской славы" – они как раз за то, что вы и подвиг совершаете, и трудовую доблесть, потому что вырастить такую семью – это не просто вырастить, а вырастить замечательных, красивых людей, которыми по жизни вы можете гордиться, которыми может гордиться город – это действительно подвиг", – сказал Собянин.
Указом Владимира Путина этих наград удостоились восемь семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.
Орденом "Родительская слава" награждены: Светлана и Иван Калашниковы – девять детей; Татьяна и Василий Самарины – восемь детей; Ольга и Константин Стриевские – восемь детей; Татьяна Бояринцева и Алексей Зайцев – девять детей.
Медаль ордена "Родительская слава" получили: Елена и Иван Гусаровы – семь детей; Елена и Александр Лихановы – четыре ребенка; Татьяна и Александр Марыкины – семь детей; Ксения Травинова и Михаил Чубаров – семь детей.
Орден "Родительская слава" учрежден Указом Президента РФ от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" – Указом Президента от 7 сентября 2010 года.
К требованиям статуса ордена "Родительская слава" относятся: официальный брак, семь и более детей (седьмой ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи награждают при условии достойного воспитания детей.
Требования положения о медали ордена "Родительская слава": официальный брак, четверо или более детей (четвертый ребенок должен достичь возраста трех лет). Семьи должны достойно воспитывать детей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.