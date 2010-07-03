Собянин принял решение о дополнительной финансовой поддержке частных детсадов и школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы приняли решение с 1 сентября 2019 года повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с руководителями негосударственных учебных заведений, которая состоялась в частной "Хорошевской школе".

"Ко мне постоянно поступают просьбы от частных образовательных организаций о том, что плата, которую вносит город за стандарт обучения, крайне низкая и уже не соответствует тем требованиям, которые есть: в значительной степени – более чем в два раза – отстает от городских школ. Все это, конечно, тормозит, развитие частных учреждений. Хотел сегодня посоветоваться о том, чтобы все-таки принять решение выравнять нормативы финансирования образовательных стандартов в детских дошкольных учреждениях в таких школах до уровня городских школ. Мне кажется, это было бы справедливым в силу того, что город, помимо этого стандарта, еще и вкладывает деньги в строительство новых школ, ремонт, обновление оборудования, а в частные школах мы ничего не вкладываем, мы только финансируем стандарт. Все остальное делается за счет родителей и инвесторов", – сказал мэр.

По его словам, такая мера смогла бы сдержать рост стоимости оплаты за обучение в частных образовательных учреждениях.

"Это, я думаю, могло бы притормозить рост стоимости платы родителей за такие школы. Надеюсь, что если мы такое решение примем, на следующий год уменьшилась бы индексация этой платы, и еще бы лучше, если б она (индексация. – Прим. ред.) вообще не производилась хотя бы в течение года", – добавил глава города.

Первые частные школы и детские сады появились в столице 30 лет назад – в 1989–1990 годах. Сейчас в Москве насчитывается 190 негосударственных образовательных учреждений, где в прошлом учебном году обучалось свыше 34 тысяч человек. Детские сады посещали 6 522 воспитанника, а школы – 27 639 учеников. Это составляет 2,8 процента от общего числа учащихся в столице. В частных образовательных учреждениях работает почти восемь тысяч сотрудников, в том числе 3 840 учителей.

В прошлом учебном году частные школы Москвы окончили 1 258 выпускников. Из них 436 человек (34,7%) сдали три предмета ЕГЭ на 220 баллов и более, то есть на "отлично". Кроме того, в 2019 году ученики десяти частных школ Москвы получили 29 дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Отмечается, что частные школы и детсады финансируют на средства родителей, спонсоров и меценатов. Столичные власти также выделяют им бюджетное финансирование по установленным нормативам в расчете на одного ребенка.

С нового учебного года по решению мэра нормативы финансирования будут увеличены. Помимо этого, частные школы и детсады, как и прежде, будут получать субсидии на бесплатное питание и создание условий для обучения детей-инвалидов.

Правительство Москвы оказывает частным школам и детским садам имущественную поддержку. Так, они могут ежегодно экономить около 1,8 миллиарда рублей на аренде помещений и земельных участков. В рамках городской программы по восстановлению аварийных зданий "1 рубль за 1 квадратный метр" Москва передала инвесторам 34 объекта в аренду на 49 лет. В 18 зданиях общей площадью 27 тысяч квадратных метров после реконструкции открылись частные школы или детсады.