Адресная инвестиционная программа Москвы на 2019 год будет увеличена на 49 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Адресную инвестиционную программу Москвы на 2019 год увеличат на 49,4 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря росту доходов городского бюджета, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что в первом полугодии налоговые поступления в бюджет столицы выросли на 16,8%.

"В Адресную инвестиционную программу Москвы включены все главные стройки города, ее объем на 2019–2021 годы превышает 1,6 триллиона рублей", – рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов. По его словам, "АИП Москвы на 2019 год составляет 576,7 миллиарда рублей и охватывает почти 2300 объектов капитального строительства".

"Адресная инвестиционная программа составляет 21% от общего объема расходов Москвы. Это соотношение обеспечивает не только обновление основных средств, но и динамичное экономическое развитие на основе инвестиционного роста", – пояснил Тихонов. "Один рубль бюджетных вложений, например в столичную инфраструктуру, привлекает более трех–четырех рублей частных инвестиций", – добавил он.

Как отметил заммэра Владимир Ефимов, в этом году на средства АИП планируют ввести в эксплуатацию 51 объект транспортной инфраструктуры, 33 километра линий метро, 69 километров автодорог, а также 17 детских садов, 20 школ, восемь объектов культуры, 25 спортивных и 14 медицинских объектов.