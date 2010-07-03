Девять предприятий Москвы подтвердили статус промышленных комплексов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Девять предприятий столицы подтвердили статус промышленных комплексов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

Свой статус подтвердили компании "Царицыно", "Аэроэлектромаш", "Черкизовский мясоперерабатывающий завод", "СЕРВЬЕ РУС", "КБК Черемушки", "БРПИ", "НПО "Алмаз", "Вимм-Билль-Данн" и "МТЗ ТРАНСМАШ".

По словам заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, многие столичные предприятия подтверждают свой статус уже не первый год.

"Это напрямую свидетельствует о том, что программа правительства Москвы по поддержке производственных предприятий действительно работает и востребована бизнесом", – заявил Ефимов.

Он также отметил, что все зарегистрированные компании имеют определенные льготы, благодаря которым они могут потратить сэкономленные деньги на возведение новых объектов.

Так, подтвердившие ранее статус промкомплексов предприятия за 2018 год инвестировали более четырех миллиардов рублей в реконструкцию, современное оборудование и запуск производств.

"А на ближайшие пять лет объем запланированных инвестиций превышает 26 миллиардов рублей", – заключил Ефимов.

