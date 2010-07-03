Российские города-миллионники догонят Москву по экономике через 100 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Средний российский город-миллионник сможет достичь нынешнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения через 100 лет. Таковы данные исследования центра городской экономики КБ "Стрелка", сообщает РБК.
Прогноз будет актуален, если динамика развития российских городов останется на текущем уровне.
ВГП – это ценность, создаваемая в городе в течение определенного периода. Сумма всех ВГП и всего продукта, произведенного вне городской черты, – это ВВП страны. Всего в России 16 городов с населением более миллиона жителей. По уровню ВГП их можно поделить на две группы.
Продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах 1,4%. Это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. При ускорении собственной экономики до 5,9% продвинутые города смогут достичь уровня ВГП Москвы 2017 года через десять лет.
К отстающим городам относятся Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Им нужно в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%, чтобы догнать уровень экономики столицы 2017 года.
В мае появились сведения о том, что столичная промышленность растет уже четвертый год подряд. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он пояснил, что в январе−марте 2019 года индекс промышленного производства Москвы вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам заммэра, такое динамичное развитие промышленности стало возможно благодаря принятой инвестиционной стратегии. Один из ее приоритетов – развитие высокотехнологичных инновационных отраслей, позволяющих открывать новые рабочие места с высокой производительностью труда.
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