Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в Москве

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В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей. Такой прогноз дал городской департамент экономической политики и развития, передает РИА Новости.

Ведомство ожидает увеличение валового регионального продукта и других макроэкономических показателей.

По словам специалистов, в последнее время средняя зарплата в столице ежегодно растет на 5–10%. В декабре 2018-го она превысила 80 тысяч рублей. Основой для увеличения этого показателя сотрудники департамента назвали рост экономики города.

А эксперт проекта "Банк данных заработных плат" HeadHunter Ольга Дмитриева отметила, что средний совокупный доход жителя столичного региона в 2024 году перевалит за 110 тысяч рублей. В других регионах России эта цифра будет значительно ниже.

Ранее сообщалось, что через шесть лет средняя зарплата россиян превысит 63 тысячи рублей. Эксперты убеждены, что зарплата будет расти благодаря ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ и за счет роста производительности труда.

