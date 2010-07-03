Средняя зарплата россиян через шесть лет превысит 63 тысячи рублей

Через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей, прогнозирует Минэкономразвития. К уровню 2018 года она увеличится на 46%, сообщает газета "Известия".
По мнению экспертов, зарплата будет расти благодаря ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ и за счет роста производительности труда.
По словам эксперта проекта "Банк данных заработных плат" компании HeadHunter Ольги Дмитриевой, в первую очередь изменения коснутся сферы информационных технологий, логистики и перевозок, а также финансовой отрасли. Она прогнозировала рост зарплат труда в этих сферах на 30 процентов.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что зарплата россиян в 2018 году выросла на 6,8%. Он подчеркнул, что это самый высокий показатель с 2012 года.
Ранее россияне рассказали, что для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. Наиболее высокий доход необходим москвичам – не менее 100 тысяч рублей.
На втором месте Санкт-Петербург. Петербуржцам нужна ежемесячная зарплата в размере 91 тысячи рублей. Самые невысокие запросы к уровню дохода отмечены у жителей Читы (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи рублей), Барнаула и Якутска (по 55 тысяч рублей в месяц).
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