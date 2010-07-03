Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в РФ

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По данным экспертов сервиса "Авито Работа", самыми востребованными профессиями в России остаются продавцы и водители, передает "РИА Новости".

Третью строчку в рейтинге занимают повара, далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики.

В десятке востребованных профессий также администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.

Специалисты отмечают, что самой массовой сферой деятельности для россиян остаются продажи. Число опубликованных вакансий в данной категории в 2018 году составило 18% от общего предложения о трудоустройстве.

Второе место занимает строительство, его доля достигла 11,5%, а третья позиция осталась за производством – 10,5%.

В "Авито" подчеркнули, что на рынок труда сильно влияет внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация.

Данную ситуацию иллюстрирует существенное сокращение числа вакансий в таких сферах, как юриспруденция (минус 15,8%), банковское дело (минус 13,9%), страхование (минус 7,7%) и бухгалтерия (минус 5,5%).

Исключением выступают госслужба и некоммерческие организации. Предложение о работе в которых увеличилось примерно на 10% за год.

Ранее сообщалось, что половина россиян выбирают работу не по профилю. 47% опрашиваемых с высшим образованием не работают по специальности, которой обучались, среди опрашиваемых со средним специальным образованием таких оказалось 55%.

Основными причинами респонденты назвали невозможность устроиться или отсутствие работы по специальности и низкие зарплаты по профилю.