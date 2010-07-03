Каждый второй житель России работает не по специальности

Почти половина россиян работают не по специальности, которой обучались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Расхождение между профилем работы и полученным образованием есть у 47% граждан. Треть из них винят в ситуации отсутствие возможности устроиться по специальности, а 24% отмечают, что хотят получать более высокую зарплату. Еще 20% опрошенных пояснили, что "нашли себя" в другой сфере.
Порядка 28% респондентов вообще никогда не работали по своему профилю. Среди тех, у кого есть высшее образование, их доля составляет 36%.
При этом 37% людей, освоивших новую профессию, проходили курсы переподготовки. А 33% обучались самостоятельно.
Опрос проводился 11 апреля по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян от 18 лет.
Ранее аналитики назвали самые востребованные рабочие специальности в стране. По их данным, найти работу легко могут стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, а также специалисты, которые обслуживают сосуды под давлением.
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