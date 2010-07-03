Каждый второй житель России работает не по специальности

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Почти половина россиян работают не по специальности, которой обучались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Расхождение между профилем работы и полученным образованием есть у 47% граждан. Треть из них винят в ситуации отсутствие возможности устроиться по специальности, а 24% отмечают, что хотят получать более высокую зарплату. Еще 20% опрошенных пояснили, что "нашли себя" в другой сфере.

Порядка 28% респондентов вообще никогда не работали по своему профилю. Среди тех, у кого есть высшее образование, их доля составляет 36%.

При этом 37% людей, освоивших новую профессию, проходили курсы переподготовки. А 33% обучались самостоятельно.

Опрос проводился 11 апреля по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян от 18 лет.

Ранее аналитики назвали самые востребованные рабочие специальности в стране. По их данным, найти работу легко могут стропальщики, электрогазосварщики, рабочие люльки подъемника, а также специалисты, которые обслуживают сосуды под давлением.