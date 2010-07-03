Глава Минтруда заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что заработная плата россиян в 2018 году выросла на 6,8%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это самый высокий показатель с 2012 года. Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы", – отметил он.

Ранее сообщалось, что россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей.

Как свидетельствует опрос Финансового университета при Правительстве РФ, наиболее высокий доход необходим жителям Москвы, они называли сумму не менее 100 тысяч рублей.

На втором месте идет Санкт-Петербург. Петербуржцам необходима ежемесячная зарплата в размере 91 тысячи рублей.

Самые невысокие запросы к уровню дохода отмечены у жителей Читы (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи рублей), а также Барнаула и Якутска (по 55 тысяч рублей в месяц).