Эксперт объяснил, с чем связано недовольство россиян своими доходами

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В РАНХиГС прокомментировали итоги опроса Финансового университета при правительстве РФ об ожиданиях россиян, касающихся заработной платы.

Как показало исследование, россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. Наиболее высокий доход необходим жителям столицы. Москвичи называли сумму не менее 100 тысяч рублей. В перечень необходимых для россиян благ вошли наличие частной собственности, автомобиля, качественных медицины, образования и культуры, возможность занятий спортом и путешествий.

19 процентов респондентов планируют достичь желаемого в ближайшие пять лет, а 48 процентов уверены, что никогда не смогут получать столько, сколько им требуется.

Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что неуверенность людей в возможностях зарабатывать больше говорит о нестабильности экономики.

"Это еще как-то связано с ожиданием населения от экономики в будущем. То есть, если бы мы уверенно шли, у нас бы был уверенный экономический рост, наверное, процент, который считает, что они когда-нибудь получат эту зарплату, был бы выше. Понятно, что и зарплаты будут расти там в среднем на уровне вот этой же величины", – цитирует ИА "НСН" эксперта.

Ранее один из порталов по поиску работы провел исследование зарплатных ожиданий представителей 17 профессий в Москве. Как свидетельствуют результаты опроса, ожидания по зарплате у женщин в столице в среднем на 6 тысяч рублей меньше, чем у претендующих на аналогичную позицию мужчин. В некоторых резюме разница в ожиданиях составляет 12 тысяч рублей, а в некоторых – 2 тысячи рублей.